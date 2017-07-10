Теперь Трамп знает, как врет Путин - экс-посол США в ООН

Пред первой встречей Дональда Трампа с Владимиром Путиным на саммите G20 спекуляции в СМИ достигли невероятных и даже истерических масштабов. Будет ли она похожа на встречу Рональда Рейгана с Михаилом Горбачевым в Рейкьявике в 1986-м году или все же больше на разговор Невила Чемберлена с Адольфом Гитлером в Мюнхене в 1938-м?

Об этом на страницах британского издания The Telegraph пишет бывший посол США в ООН Джон Болтон.

Он замечает, что, конечно же, пятничная встреча Трампа с Путиным не была похожа ни на что из выше перечисленного.

"Прежде всего, это была встреча лидеров, которые присматриваются друг к другу", - считает экс-дипломат, который добавляет, что разговор с российским автократом был особенно важен для президента США, избирательную команду которого подозревают в сговоре с Россией с целью повлиять на выборы.

По словам Госсекретаря Рекса Тиллерсона, Трамп начал разговор с российским президентом со слов о беспокойстве американцев из-за вмешательства России в выборы.

"Если Трамп широко говорил об озабоченности американцев, значит он задал правильный тон", - убежден автор.

Но, по его мнению, есть и более важный результат. После первого разговора Трамп теперь знает, как Путин умеет врать в глаза и отрицать российское вмешательство в выборы. Это должно стать важным и полезным уроком для американского президента и "тревожным предупреждением относительно того, какое значение Москва придает честности".

"О чем бы не шла речь: о вмешательстве в выборы, распространении ядерного оружия или Ближнем Востоке, - переговоры с современной Россией приходится вести на свой страх и риск", - считает Болтон.

Напомним, 7 июля на саммите G20 в Гамбурге состоялась встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Изначально планировалось, что переговоры займут 35 минут, но они продолжались 2,5 часа, из-за чего Путин опоздал на встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

По результатам встречи были достигнуты договоренности о введении режима прекращения огня в Сирии, проведении визита спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в Москву, а также о создании совместной группы по кибербезопасности.