Теракт в Барселоне: жертвами могли стать как минимум 13 человек

17 августа 2017, 20:04
 В мире Источник: 4-та Влада
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Жертвами наезда фургона на пешеходов на центральной улице в Барселоне могли стать как минимум 13 человек, сообщает в четверг радиостанция "Кадена сер" со ссылкой на источники в полиции.

Ранее официально сообщалось о трех погибших.

Источник: 4-та Влада
 
 
 