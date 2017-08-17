Теракт в Барселоне: жертвами могли стать как минимум 13 человек

Жертвами наезда фургона на пешеходов на центральной улице в Барселоне могли стать как минимум 13 человек, сообщает в четверг радиостанция "Кадена сер" со ссылкой на источники в полиции.
Ранее официально сообщалось о трех погибших.
Жертвами наезда фургона на пешеходов на центральной улице в Барселоне могли стать как минимум 13 человек, сообщает в четверг радиостанция "Кадена сер" со ссылкой на источники в полиции.
Ранее официально сообщалось о трех погибших.
|Окупанти вже заарештували нового кримського "диверсанта" на 2 місяці
|В Крыму выпал град размером с теннисный мяч
|"Верховний суд" в окупованому Криму відхилив апеляцію на арешт 76-річного активіста
|МИД Украины направил ноту протеста России из-за ограничения судоходства через Керченский пролив
|В оккупированном Крыму проходят очередные обыски у крымских татар
|Энергомост рухнул? В России возникли большие проблемы из-за оккупированного Крыма
|Отключения электричества коснется не только Крыма, но и Кубани
|"Известия": Волкер и Сурков встретятся в Москве в последние недели августа
|Захарченко отказался от названия проекта "Малороссия"
|Грымчак: Россия уйдет с Донбасса в 2018 году