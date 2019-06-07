Тереза Мэй покидает пост председателя Консервативной партии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 7 июня покидает пост лидера Консервативной партии. Она все еще будет исполнять обязанности главы правительства, пока партия не выберет ее преемника, сообщает Радіо Свобода.

Отставка Мэй дает начало борьбе за кресло премьер-министра среди 11 членов парламента, которые выдвинули свои кандидатуры для участия в двухэтапном процессе выборов, которые начнутся 10 июня.

62-летняя Мэй должна 7 июня подтвердить свою отставку в письме Комитету членов Консервативной партии - парламентской группе консерваторов, также известной как Комитет 1922.

В течение следующих двух недель 313 парламентариев Консервативной партии должны провести несколько этапов голосования, чтобы сузить круг кандидатов на должность своего лидера до двух кандидатов. Нового лидера выберут голосованием среди около 125 тысяч членов партии. Ожидается, что он также займет пост премьер-министра Великобритании. Всеобщее голосование для этого не делается.

Среди фаворитов на должность премьер-министра - бывший министр иностранных дел и известный сторонник "Брекзита" Борис Джонсон.

В апреле 2019 года Лондон от Евросоюза получил шестимесячную отсрочку выхода из блока для согласования сделки с британским парламентом. Новый дедлайн по "Брекзиту" - 31 октября 2019 года.

Мэй заявила о своем намерении уйти в отставку после того, как она не смогла согласовать с британским парламентом соглашение по "Брекзиту" - выходу Великобритании из Европейского союза.