Тереза Мэй посетила город, где отравили Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза эМай в четверг посетила Солсбери - город, в торговом центре которого был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Глава правительства побывала в различны частях города, включая район, где и нашли Скрипалей, передает "ДС" со ссылкой на Reuters.

"Мы возлагаем на Россию вину за этот наглый и низкий поступок, который произошел на улицах этого замечательного города, где гуляют люди и занимаются своими делами", - сказала Мэй.

По словам премьера, она приехала в Солсбери, чтобы лично выразить благодарность экстренными и медицинским службам, а также заверить население в том, что им ничего не угрожает.

"Было здорово встретить здесь, в Солсбери, нескольких туристов, приехавших насладиться этим чудным городом", - добавила Мэй.

Как сообщала "ДС", 5 марта в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний гражданин РФ Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. Согласно сообщению, 4 марта Скрипалю и его дочери Юлии стало плохо в торговом центре в Солсбери.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вещество, которым отравили Скрипаля, производится в России, и оно известно, как "Новичок". В связи с этим, заявила Мэй, Россия должна в течение суток предоставить полную информацию о проекте "Новичок".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Москва не приемлет обвинений в свой адрес и языка ультиматума. Никакую информацию Лондону Россия не предоставила.

В ответ Мэй 14 марта сообщила о высылке 23 российских дипломатов, назвав их шпионами. Кроме того, был отменен официальный визит в Соединенное Королевство главы МИД РФ Сергея Лаврова. И премьер сообщила, что британские чиновники и члены королевской семьи будут бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 года.