Тереза Мэй прокомментировала перенос Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что отсрочка Brexit позволит четко определиться британским парламентариям с последующими шагами.

Об этом сообщает AFP.

Мэй положительно оценила решение Европейского Союза отложить принятие решения о выходе Великобритании и надеется на благоразумие британского парламента.

"Я надеюсь британские политики понимают, что сейчас наступает момент истины", - сказала она.

Напомним, Евросоюз согласился на отсрочку Brexit до 22 мая, но при условии, что на следующей неделе предложенная премьер-министром Великобритании Терезой Мэй соглашение о выходе будет поддержана парламентом.

Как сообщалось ранее, парламент Британии проголосовал против реализации Brexit без соглашения. До этого парламентарии также не поддержали новый вариант соглашения по выходу страны из Евросоюза. В связи с этим премьер- министр Британии Тереза Мэй официально попросила ЕС отсрочить Brexit до 30 июня 2019 года.