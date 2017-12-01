Tesla запустила найбільшу в світі батарею

Представники Tesla у п'ятницю офіційно запустили найбільшу в світі літій- іонну батарею ємністю 100 мегават-годин.

Батарея вже підключена до енергетичної мережі Австралії, повідомляє nv.ua із посиланняім на Sydney Morning Herald.

Прем'єр Південної Австралії Джей Ветерілл разом з представниками компанії- розробника офіційно запустив найбільший в світі літій-іонний акумулятор. Така батарея здатна забезпечити живлення 30000 будинків, а її швидке розгортання пов'язано із заявою засновника Tesla Ілона Маска, який зобов'язався завершити будівництво протягом 100 днів або зробити це безкоштовно.

"Штат Південна Австралія в даний час лідирує в сфері управління енергією з відновлюваних джерел, яка буде доставлятися в будинки і офіси за графіком 24/7", - сказав Ветерілл.

Батарея розташовується в Джеймстауні, в 200 км на північ від найбільшого міста Південної Австралії Аделаїди. Батарея підключена до вітряної електростанції, яку побудували фахівці французької компанії Neoen.

"Ми бачимо, що великі міжнародні компанії, такі, як Tesla і Solar Reserve інвестують в Південну Австралію, тому що ми маємо поновлювані джерела енергії світового класу. Технологічний фонд поновлюваних джерел необхідний для того, щоб ми могли управляти новими проектами і перетворенням Південної Австралії в глобальний центр для зберігання відновлюваної енергії", - сказав міністр енергетики Південної Австралії Том Каутзантоніс. Читайте також: Маск встиг за 100 днів побудувати найбільшу в світі батарею Tesla Powerpack

Батарея складається з окремих блоків Tesla Powerpack, кожен з них містить 16 літій-іонних акумуляторних зборок з індивідуальними DC-DC- перетворювачами і контролерами. Ємність одного блоку складає 210 кіловат- годин. Глибина одного блоку - 1,3 метра, ширина - 0,8 метра, а висота - 1,6 метра.

Журналісти Sydney Morning Herald також уточнили, що Ілон Маск не був присутній особисто на відкритті нової батареї.