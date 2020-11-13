Тихановська оголосила амністію за захоплення Лукашенка

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська 13 листопада оголосила Народний трибунал і амністію за захоплення Олександра Лукашенка та його поплічників. Заяву опозиціонерки опублікував її Telegram-канал.

"Наша країна остаточно перетворилася на місце злочину. Я заявляю, що Олександр Лукашенко і його поплічники - терористична організація, яка має відповісти за свої злочини", - ідеться в заяві лідерки опозиції.

Вона зазначила, що правосуддя в Білорусі є такою самою фікцією, як виборча система.

"Я, Світлана Тихановська, разом із Народним Антикризовим Управлінням оголошую Народний Трибунал і амністію за захоплення Лукашенка та членів його терористичного угруповання. Якщо державна судова система не працює, ми впораємося без неї. Відповісти має кожен, хто цинічно порушив і порушує закон: від членів виборчих комісій та провладних спостерігачів до чиновників, ідеологів і офіцерів, які віддавали та виконували злочинні накази. Ви порушили закон, і ви боїтеся правосуддя. Але час правосуддя настав", - підкреслила лідерка опозиції.

Вона оприлюднила план Народного трибуналу.

"Починаємо з тих, хто загрожує нашому праву на протест. Нейтралізуємо ідеологів і поплічників режиму, які влаштовують репресії на місцях, погрожуючи звільненнями, відрахуваннями і в'язницею. Об'єднуємося, відстоюємо колег і соратників перед тими, хто намагається тиснути на них, - і так зупиняємо беззаконня на місцях. Це реально зробити в кожній компанії або лікарні і на кожному підприємстві. Незалежні профспілки та групи самоврядування - виявіть солідарність!" - сказала Тихановська.

Вона також запропонувала фіксувати докази злочинів режиму Лукашенка. Співробітникам силових структур запропонують програму "Рапорт", яка дасть їм можливість конфіденційно передавати свідчення виконання злочинних наказів.

"На платформі "Голос" ми проведемо процес Народного Обвинувачення за матеріалами, зібраними через систему фіксації та підтвердження свідчень злочинів. Кожен білорус зможе проголосувати за обвинувачення підозрюваних. Ми не ухвалюємо вироку до чесного суду, але всіх людей, за обвинувачення яких проголосує народ Білорусі, першими притягнуть до відповідальності", - зазначила лідерка опозиції.

За її словами, після підбиття підсумків 20 грудня народ Білорусі вийде на "марш із заявою Народного Обвинувачення і покаже всьому світу, що справедливого суду над злочинцями вимагає більшість".

У Білорусі з 9 серпня не вщухають масові акції протесту незгодних із результатами голосування на виборах президента. За офіційними даними, перемогу в них здобув Олександр Лукашенко, за якого проголосувало 80,1% виборців (він керує країною з 1994 року). Друге місце з 10,1% голосів посіла Тихановська. Водночас альтернативні екзитполи демонстрували протилежну картину - впевнену перемогу Тихановської.

Білоруські силовики жорстко розганяли мітинги, використовуючи світлошумові гранати, гумові кулі й водомети. За час протестів сотні демонстрантів дістали травми і поранення. За офіційними даними, загинуло четверо учасників мітингів.

Лукашенко 23 вересня вступив на посаду президента. Уперше в історії Білорусі церемонії інавгурації не анонсували і не транслювали по телебаченню. Низка держав, зокрема США, Великобританія, Канада, Німеччина, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Данія, Україна та Чехія, не визнала інавгурації Лукашенка.

Євросоюз 6 листопада ввів персональні санкції проти Лукашенка. Загалом у списку санкцій ЄС - більше ніж 50 білоруських чиновників, причетних до придушення протестів і фальсифікацій результатів виборів.