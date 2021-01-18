Тихановська про перенесення чемпіонату світу з хокею з Білорусі: Це перемога

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає перемогою рішення Міжнародної федерації хокею не проводити чемпіонату світу з хокею в Мінську. Про це вона заявила у Telegram.

"Це перемога, бо не буде додаткової хвилі репресій задля "зачистки" міста перед ЧС. Це перемога, тому що в [Олександра] Лукашенка не вийшло вдати, ніби в нього все під контролем. Це перемога, тому що білоруси домоглися свого і зробили це разом", - написала вона.

Тихановська заявила, що так відбувається, коли люди об'єднуються.

"Я вірю, що разом ми здатні звільнити політв'язнів і не дати перетворити нашу країну в "табір". Дорогі білоруси, разом ми повернемо закон і чесні вибори. І ось тоді ми з радістю проведемо чемпіонат і запросимо на нього всіх наших міжнародних партнерів і друзів, яких цьогоріч стало набагато більше", - додала вона.

Чемпіонат світу з хокею мав відбутися в Ризі та Мінську з 21 травня до 6 червня 2021 року. Латвія у вересні відмовилася приймати чемпіонат разом із Білоруссю, пояснюючи це напруженою політичною ситуацією після виборів президента.

Наприкінці минулого тижня компанії Skoda, Nivea і Liqui Moly відмовилися спонсорувати турнір, якщо він відбудеться в Білорусі. 18 січня Міжнародна федерація хокею повідомила, що вирішила не проводити змагання в Білорусі й розгляне можливість проведення змагання лише в Латвії.

З 9 серпня 2020 року в Білорусі тривають масові акції протесту незгодних із результатами голосування на виборах президента. За офіційними даними, перемогу в них здобув на той момент глава держави Олександр Лукашенко, за якого проголосувало 80,1% виборців (він очолював країну з 1994 року). Друге місце з 10,1% голосів посіла Тихановська. Водночас альтернативні екзитполи подавали протилежну картину - впевнену перемогу Тихановської.

Білоруські силовики жорстко розганяли мітинги, використовуючи світлошумові гранати, гумові кулі і водомети. За час протестів сотні демонстрантів дістали травми та поранення. За даними правозахисного центру "Весна", із серпня у країні затримали понад 25 тис. осіб, сумарно вони дістали 83 тис. діб арешту. Влада заявила про чотирьох загиблих учасників мітингів, опозиція - про вісьмох.

23 вересня Лукашенко провів таємну церемонію інавгурації, уперше в історії Білорусі її не анонсували і не транслювали на телебаченні. Низка держав, зокрема США, Великобританія, Канада, Німеччина, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Данія, Україна та Чехія, не визнала інавгурації Лукашенка.

Євросоюз 2 жовтня увів обмежувальні заходи проти 40 осіб, відповідальних за фальсифікацію результатів президентських виборів і насильницьке придушення мирних протестів. 6 листопада ЄС запровадив санкції проти Лукашенка і ще 14 білоруських посадовців. 17 грудня ЄС увів третій пакет санкцій проти Білорусі, обмежувальні заходи стосувалися 29 осіб і семи організацій.

Опозиція наполягає на проведенні нових виборів у Білорусі. Лукашенко заявив, що спочатку у країні треба змінити конституцію (проєкт нової конституції, за його словами, презентують цьогоріч), а вже після цього провести нові вибори.