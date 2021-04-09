Тихановська розраховує зустрітися з Байденом і Зеленським

Лідер білоруської опозиції і екс-кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська повідомила, що опрацьовується можливість її зустрічей з президентом США Джо Байденом і президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми з Вашингтоном на зв'язку. Найбільша перешкода планованої зустрічі - Covid, він вносить корективи до нашої роботи, багато міжнародних поїздок скасовується, або переноситься через ковідні обмеження. Ми також на постійному зв'язку з послом Джулі Фішер, вона розповідає, як просуваються справи", - зазначила Тихановська під час онлайн-стріму на своєму Youtube- каналі в п'ятницю.

Також політик відповіла на питання про зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. "Така зустріч (із Зеленським - ІФ) зараз обговорюється. Ми всіляко сприяємо тому, щоб ця зустріч відбулася", - наголосила Тихановська.