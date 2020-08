Тихановська виїхала в Литву

Кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська , яка зайняла друге місце на виборах 9 серпня, покинула Білорусь і зараз знаходиться в Литві. Про це заявив міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічус.

"Світлана Тихановська в безпеці. Вона знаходиться в Литві", - написав міністр.

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania.

Напередодні повідомлялося, що Тихановська поїхала в невідомому напрямку.

Раніше кандидат у президенти відмовилася від участі в акціях протесту. За словами її прессекретаря, Тихановська не хотіла б опинитися поруч зі своїм чоловіком, Сергієм Тихановським, в СІЗО.

Нагадаємо, Тихановська заявила про те, що вважає себе переможцем минулих виборів, і закликала свого суперника, чинного президента Олександра Лукашенка, до переговорів.