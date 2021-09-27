TikTok сягнув мільярда активних користувачів

Соціальна мережа TikTok заявила, що сягнула позначки в один мільярд активних користувачів - стільки людей використовувало це застосунок хоча б раз протягом місяця. Повідомлення опублікували у блозі компанії 27 вересня.

"Понад 1 млрд людей по всьому світу тепер заходить у TikTok щомісяця, щоб розважатися, водночас вони вчаться, сміються або відкривають для себе щось нове", - зауважили у повідомленні.

Профільне видання TechCrunch зазначає, що за рік кількість активних користувачів соцмережі зросла на 45% (у липні 2020 року їхня кількість була 689 млн).

***

Платформу для створення коротких відео TikTok запустили у 2018 році.

У 2020 році TikTok став, за даними компанії App Annie, що займається цифровою аналітикою, застосунком, який найчастіше завантажують у світі, писала BBC. Аналітики вважають, що на популярність застосунку вплинула пандемія - вона сприяла реєстрації великої кількості нових користувачів, зокрема публічних людей.

TikTok повідомляв, що його найбільші ринки - у США, Європі, Бразилії та Південно-Східної Азії (штаб-квартира материнської компанії ByteDance - у Китаї).