Тиллерсон: Без согласия Украины США никогда не признают аннексию Крыма

Вхождение Крыма в состав России было незаконным, заявил кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон.

Администрация США не намерена признавать вхождение Крыма в состав России. Об этом на слушаниях в Сенате заявил претендент на пост государственного секретаря Рекс Тиллерсон, отвечая на вопрос сенатора от Республиканской партии Роба Портмена. Слушания транслирует телеканал CBS.

"Единственный путь, когда мы сможем признать это, - если появится более широкое соглашение и мы получим его одобрение со стороны Украины. Без этого одобрения мы никогда признаем (аннексии. - "ГОРДОН")", - сказал Тиллерсон.

В дискуссии с сенатором он подчеркнул, что произошла "незаконная аннексия". Ранее он отметил, что Россия "взяла то, что ей не принадлежит".

Сегодня в Сенате проходит процедура утверждения предложенного избранным президентом Дональдом Трампом кандидата на пост госсекретаря.

Тиллерсон заявлял на слушаниях, что реакция администрации Барака Обамы на аннексию Крыма была "слабой".