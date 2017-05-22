Тиллерсон назвал историческим визит Трампа в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп первое зарубежное турне начал с визита в Саудовскую Аравию.

Таким образом он нарушил традицию своих предшественников, отправлявшихся в Мексику или Канаду. Из Эр-Рияда президент США полетел в Израиль, а оттуда отправится в Европу.

В ходе визита заключено соглашений почти на $350 млрд. Эр-Рияд купит у Вашингтона оружие почти на $110 млрд, 150 американских вертолетов Black Hawk на сумму $6 млрд. Кроме контрактов на продажу оружия в ходе визита были также подписаны соглашения, предполагающие взаимные инвестиции на $250 млрд.

Трамп встретился с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом аль- Саудом и выступил перед лидерами мусульманских стран на Арабском исламском саммите в Эр-Рияде: в своей речи он призывал к борьбе с терроризмом и мирному сосуществованию ислама и других религий.

Президент Трамп также призвал мусульманские страны взять на себя часть бремени борьбы с экстремизмом и терроризмом.

Народы Ближнего Востока не могут ждать американской помощи, чтобы победить этого врага, - цитирует Трампа The New York Times.

Первое зарубежное турне президента США продлится восемь дней.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон назвал визит американского президента в Эр-Рияд "историческим".

Есть конкретные обязательства относительно того, как мы будем работать вместе, чтобы победить ИГИЛ, чтобы победить терроризм здесь, в регионе, а также в других местах, - сказал Тиллерсон в интервью телеканалу "Фокс ньюс".

В тот же время госсекретарь отметил, что Трамп не фокусировал свое внимание на проблеме нарушений прав человека в регионе.

То, как вы решаете эти вопросы в области прав человека и прав женщин, - это улучшение условий в регионе, - сказал он.

И сегодня условия в регионе находятся под большим давлением из-за угрозы терроризма и угрозы, которую создает Иран. Но основная причина, по которой мы здесь сегодня, - противостоять этой угрозе терроризма.

Если мы не победим ИГИЛ, если мы не победим эти силы зла, не будет никаких условий, при которых мы могли бы даже надеяться улучшить права человека в регионе, - подчеркнул Тиллерсон.

Напомним, что США изменят стратегию ликвидации террористической организации "Исламское государство" в странах Ближнего Востока.

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