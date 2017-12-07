Тиллерсон назвал приоритетом США размещение миротворцев на Донбассе

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявил, что приоритетом в решении конфликта на Донбассе для США является достижения согласия относительно отправления туда миротворческой миссии ООН.

Об этом глава американского внешнеполитического ведомства заявил в среду, 6 декабря, накануне запланированных переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает DW.

"Россия долго сопротивлялась идее привлечения миротворческих сил, однако сейчас она согласилась", - цитирует слова Тиллерсона, сказанные после переговоров с союзниками по НАТО, информагентство AFP.

Впрочем, он отметил, что до сих пор есть "серьезные разногласия" по объему мандата такой миссии, поэтому переговоры Вашингтона и Москвы будут продолжаться.

Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил поддержку идее разместить на востоке Украины миротворческую миссию. При этом она должна стоять только на линии разграничения, а Украина должна согласовать ее с "ДНР" и "ЛНР", говорил Путин. Соответствующая российская резолюция была направлена в Совет Безопасности ООН.

20 сентября президент Петр Порошенко на Совбезе ООН попросил ввести миротворцев в Украину.