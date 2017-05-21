Главной целью визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию является борьба с терроризмом, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Есть конкретные обязательства относительно того, как мы будем работать вместе, чтобы победить ДАИШ (ИГ, запрещена в РФ), чтобы победить терроризм здесь, в регионе, а также в других местах"- сказал Р.Тиллерсон в интервью телеканалу "Фокс ньюс", сообщаeт Интeрфакс.

При этом Р.Тиллерсон назвал визит американского президента в Эр-Рияд "историческим".

Наряду с этим, госсекретарь пояснил, что Д.Трамп не фокусировал свое внимание на проблеме нарушений прав человека в регионе.

"То, как вы решаете эти вопросы в области прав человека и прав женщин, - это улучшение условий в регионе", - сказал он.

"И сегодня условия в регионе находятся под большим давлением из-за угрозы терроризма и угрозы, которую создает Иран. Но основная причина, по которой мы здесь сегодня, - противостоять этой угрозе терроризма. Если мы не победим ДАИШ, если мы не победим эти силы зла, не будет никаких условий, при которых мы могли бы даже надеяться улучшить права человека в регионе", - подчеркнул Р.Тиллерсон.