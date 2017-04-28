Тиллерсон о Ким Чен Ыне: "Он может быть безжалостным убийцей, но не безумный

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не считает лидера Северной Кореи Ким Чен Ына сумасшедшим, и у США нет намерения сменить власть в этой стране, однако вместе с Китаем американцы хотят лишить его ядерного оружия. Об этом он заявил в интервью телеканала Fox News, сообщает Корреспондент со ссылкой на Reuters.

По его словам, Китай, как и США, считают, что Северную Корею нужно лишить оружия массового поражения и заставить отказаться от ядерных испытаний.

"Мы не добиваемся смены режима (в КНДР − ред.)... Мы не добиваемся его краха. Мы не ищем предлога для ускорения воссоединения (КНДР и Южной Кореи − ред.). Мы добиваемся того, чего и Китай, как он говорит, − полной денуклеаризации Корейского полуострова", − заявил Тиллерсон.

Также он отметил, что разведка и психологи доказали отсутствие у Ким Чен Ына склонности к безумию или сумасшествию, так как он ранее принимал вполне взвешенные решения.

"Все указывает на то, что он (Ким Чен Ын − ред.) − не сумасшедший. Он может быть безжалостным, он может быть убийцей... но он не безумный", − указал глава Госдепа.

В свою очередь как заявлял президент СШ Дональд Трамп, возможен серьезный конфликт с Северной Кореей из-за ее ядерных программ, однако он предпочитает дипломатическое решение ситуации.