Тиллерсон обсудил с Лавровым Украину: Санкции против России сохранятся, пока она не откажется от спровоцировавших их действий

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудил украинский вопрос во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сказано в сообщении Госдепа по итогам встречи.

"Что касается Украины, то секретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость прогресса в деле полного осуществления минских соглашений. Санкции против России останутся в силе до тех пор, пока Москва не отменит действия, которые их вызвали", - сказано в сообщении.

Также главы внешнеполитических ведомств обсуждали важность победы над ИГИЛ, деэскалацию насилия в Сирии и обеспечения гуманитарной помощью сотен тысяч мирных жителей по всей стране.

"Соединенные Штаты и Россия договорились продолжить обсуждения для решения других вопросов, представляющих двусторонний интерес, включая стратегическую стабильность", - сказано в сообщении Госдепа.

Ранее глава МИД Росии Сергей Лавров рассказал свою версию того, как проходила встреча с Трампом. Его слова передает "РИА Новости". Лавров утверждает, что в ходе беседы "подтвердилось, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня". "Если коротко, то сейчас наш диалог свободен от идеологизированности, которая была характерна для администрации Обамы", - добавил Лавров.

Также американские СМИ приводят слова президента Трампа по итогам встречи с Лавровым. Трам назвал встречу "очень хорошей.