Тиллерсон обвинил РФ в отказе уничтожить химоружие в Сирии

Россия не выполнила свои обязательства по уничтожению химического оружия в Сирии, установленные договором от 2013 года.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает Associated Press.

"То есть или Россия была соучастником, или Россия просто некомпетентна и неспособна выполнить договор", - сказал Тиллерсон.

По мнению Тиллерсона, президент США Дональд Трамп показал, что он готов к решительным действиям в ответ на "отвратительные" действия сирийского руководства.

Государственный департамент США сообщил, что Тиллерсон говорил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым после химической атаки в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, американские эсминцы USS Porter и USS Ross в ночь на пятницу выпустили 59 ракет по аэродрому сирийских правительственных сил Шайрат в ответ на химическую атаку силы Башара Асада на этой неделе.