Тиллерсон поставил Кремль перед выбором: либо США, либо Асад

В долгосрочной перспективе поддержка диктатора Асада, режима аятолл в Иране и группировки Хезболла не послужит интересам РФ, предостерег глава Госдепа

Госсекретать США Рекс Тиллерсон поставил Кремлю ультиматум: либо по сирийскому вопросу Россия работает с Вашингтоном и американскими союзниками, либо продолжает поддерживать "сраженного" диктатора Сирии Башара Асада, Иран и группировку Хезболла. Об этом пишет агентство Associated Press, ссылаясь на заявление главы Госдепа, сделанное на встрече глав МИД стран Большой семерки.

Тиллерсон отметил, что пока не ясно: то ли РФ не выполнила свои обязательства по уничтожению запасов химического оружия в Сирии, то ли оказалась некомпетентной. Но различие между этими предположениями "не слишком много значит для убитых", - добавил он, имея ввиду жертв зариновой атаки военных Асада.

"Повторения этого мы больше не можем допустить... Мы хотим избавить сирийцев от страданий. Россия может быть частью такого будущего и играть важную роль, или Россия может оставаться в альянсе с этой группой, что, мы уверены, в долгосрочной перспективе не послужит интересам РФ", - заявил дипломат.

По словам главы Госдепа, правление Асада "подходит к концу".

"Вопрос в том, как это закончится", - добавил он, отметив, что инициированные Москвой переговоры в Астане между сирийской оппозицией и правительством Асада не привели к каким-либо значительным результатам.

Сегодня, 11 апреля, Тиллерсон должен отправиться с визитом в Москву.

4 апреля 2017 года была совершена химическая атака газом зарин в городе Хан- Шейхун в сирийской провинции Идлиб. Погибли, по последним данным, 89 человек, среди которых 33 детей и 18 женщин. Еще 557 человек пострадали.

В качестве предупреждения властям Сирии и Москве в ночь на 7 апреля США запустили с корабля в Средиземном море 59 крылатых ракет Tomahawk по авиабазе сирийско-российских ВВС около Хомса, уничтожив, по данным Пентагона, пятую часть боевой авиации Асада. Группа волонтеров- расследователей обнаружила на фото разбомбленного склада контейнеры для химоружия.

Американский президент Дональд Трамп призвал "все цивилизованные нации" помочь "покончить с бойней в Сирии". Удар по войскам Асада одобрил ряд ведущих стран мира. Путин обвинил США в "агрессии против суверенного государства".