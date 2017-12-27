Тиллерсон призвал Россию вернуть наблюдателей в СЦКК

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора в понедельник попросил российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, чтобы Россия вернула своих наблюдателей в СЦКК в Донбассе.

Об этом говорится в сообщении госдепа по итогам этого разговора.

"Подчеркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь попросил Россию вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) и снизить уровень насилия", - говорился в сообщении.

В середине декабря МИД России сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Позднее пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и даст им возможность и условия для выполнения своей функции.

Возвращения российских офицеров в СЦКК уже требовали лидеры стран "нормандской четверки" - Германии и Франции.