Тиллерсон: Украина является краеугольным камнем в отношениях России и США

Украина является краеугольным камнем для углубления отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки

Прошлый год в отношениях с Россией был тяжелым и напряженным, сказал государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в интервью CNN, передает "ДС".

Однако и госсекретарь, и президент США Дональд Трамп стремятся иметь с РФ более продуктивные отношения. К тому же, Тиллерсон надеется на продуктивные встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Мы должны быть очень и откровенными друг с другом в том, что мы оба - я думаю, что министр иностранных дел России Сергей Лавров так же настроен на то, чтобы улучшить эти отношения. Это сложный процесс и мы (Тиллерсон и Лавров, - ред .) ясно дали понять, что краеугольным камнем самом деле Украина", - сказал Тиллерсон.

Госсекретарь добавил, что США и РФ нашли области сотрудничества в Сирии, приблизились к поражению террористической группировки "Исламское государство" в Сирии. Теперь странам остается добиться прогресса в Украине.

"Поэтому мы стараемся сосредоточиться на действительно больших проблемах между нами, которыми ситуация в Сирии, ситуация в Украине и Восточной Европе, а также стабилизация в Восточной Европе и понимание того, что беспокоит Россию. И у нас есть очень важные переговоры по Договору о СНВ и договором о РСМД", - добавил Тиллерсон.

Напомним, как заявлял в конце декабря 2017 представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, Соединенные Штаты после реализации минских соглашений по Донбасса готовы лишь частично снять санкции против России.