Тиллерсон возложил на РФ ответственность за химические атаки в Сирии

Государственный секретарь Рекс Тиллерсон заявил, что ответственность за применение войсками сирийского диктатора Башара Асада химического оружия против гражданских лиц лежит на России.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, РФ нарушила рамочные договоренности с США, а также "фактически предала Конвенцию о запрете химического оружия и резолюцию 2218 Совета Безопасности ООН", сообщает пресс-служба Госдепартамента.

"Кто бы ни совершал эти атаки, Россия, в конечном счете, несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бесчисленные жертвы среди сирийцев, проживающих в других регионах страны, которые подверглись химическим атакам с того момента, как Россия включилась в ситуацию в Сирии", - заявил Тиллерсон в ходе выступления в Париже в среду, 23 января.

Госсекретарь усомнился в возможностях России способствовать урегулированию конфликта в Сирии.

"Неспособность России решить проблему химического оружия в Сирии ставит под вопрос ее состоятельность в качестве участника урегулирования кризиса в целом", - подчеркнул дипломат.

Тиллерсон призвал РФ воздержаться от голосования и не применять право вето во время обсуждения резолюций Совета Безопасности ООН, направленных против применения химоружия режимом Асада.

"Мы будем использовать Международное партнерство против безнаказанности за применение химического оружия, чтобы содействовать более широкому обмену информацией о таких случаях. Эта инициатива служит предупреждением для тех, кто заказывает и осуществляет атаки с использованием химического оружия. Вас ждет день расплаты за ваши преступления против человечества. Ваши жертвы увидят торжество правосудия", - подытожил руководитель Госдепартамента.

Напомним, 24 октября прошлого года Россия и Боливия в Совете Безопасности ООН заблокировали продление на год расследования Совместного механизма ООН и ОЗХО о химических атаках в Сирии, а 16 ноября - РФ наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН о продолжении мандата Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия на рсследование химических атак в Сирии.