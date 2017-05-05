Тиллерсон встретился с министрами стран АСЕАН для поиска союзников против КНДР

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон встретился с министрами иностранных дел стран Ассоциации государств Юго- Восточной Азии (АСЕАН) чтобы получить поддержку в том, чтобы заставить КНДР отказаться от своих ядерных и ракетных программ. Об этом сообщает Reuters.

"Первая встреча Тиллерсона со всеми членами АСЕАН также затронет еще один актуальный региональный вопрос", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, речь идет о стремлении Китая завладеть территориями в Южно-Китайском море, где несколько членов АСЕАН имеют конкурирующие претензии.

К слову, все члены АСЕАН имеют дипломатические отношения с Северной Кореей, а у пятерых из них имеются посольства в КНДР.

На прошлой неделе в Совете безопасности США Тиллерсон призвал всех членов ООН ввести в действие санкции США против Пхеньяна, который игнорирует требования отказаться от своих программ вооружения и работает над разработкой ракеты с ядерным носителем, способной достичь Соединенных Штатов.

Он также призвал страны приостановить или сделать более сдержанными дипломатические отношения с Пхеньяном, заявив, что КНДР злоупотребляет дипломатическими привилегиями, чтобы финансировать программы вооружений. Тиллерсон предупредил страны, что если они этого не сделают, Вашингтон наложит санкции на иностранные фирмы и людей, ведущих бизнес с Северной Кореей.

Напомним, ранее сообщалось, что США введут больше санкций в отношении Северной Кореи, если Пхеньян предпримет шаги, "заслуживающие такого ответа".