Тиллерсон заметил готовность России говорить о завершении войны в Украине - WP

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что Россия демонстрирует "определенное желание" начать разговор о разрешении конфликта в Украине.

Об этом, как сообщает лояльное к Демократической партии издание Washington Post, он сказал после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Тиллерсон пообещал, что на переговорах относительно Украины США будут осторожными и координировать свою позицию со всеми сторонами в конфликте. Госсекретарь объяснил, что это нужно для избежания впечатления, будто Вашингтон пытается заключить тайную сделку, которая подорвет чьи-то интересы.

При этом он отметил, что у США и России есть серьезные разногласия, в частности в вопросе Украины.

Тиллерсон также пообещал, что США до первого сентября дадут ответ на решение России сократить штат американской дипломатической миссии. При этом, американский Госсекретарь сообщил Лаврову о намерении отреагировать на поступок Москвы. Впрочем, американская сторона пока не решила, что именно сделает.

Ранее сообщалось, что в России надеются на встречу спецпредставителя США Волкера с помощником президента РФ Сурковым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном сообщил о том, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в ближайшее время посетит Москву и примет участие в переговорах.

Эксперт Института общественно-экономических исследований Юлия Курнишова в своей статье для ZN.UA писала о том, что назначение Волкера спецпредом по Украине может быть шагом к созданию канала связи между США и РФ.