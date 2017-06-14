Time: Тайное пристанище во Франции, где семья Путина проводит время и тратит свое состояние

"В начале 2016 года к Лорен Вебер, риелтору из французского города Биарриц, начали обращаться по телефону и электронной почте журналисты, интересуясь сделкой, которую она вела в 2012 году", - пишет журналист американского журнала Time Саймон Шустер.

"Покупатель и продавец были богатыми россиянами, это были хорошо одетые люди, говорившие негромко, - не из тех вульгарных господ, которые любят швартовать свои яхты неподалеку в Сан-Себастьяне. Эти двое мужчин не прислали своих поверенных, а приехали, чтобы заниматься сделкой лично, и Вебер сделала вывод, что им было нечего скрывать. Поэтому ее удивили вопросы журналистов: знала ли она и может ли она подтвердить, что этот объект недвижимости как-то связан с российским президентом Путиным?" - говорится в статье.

"У Путина - по крайней мере, пока он у власти - нет особой необходимости владеть чем-то напрямую", - пишет Шустер, но оппозиционер Алексей Навальный и его молодые сторонники "встревожены тем, как эти привилегии переходят к следующему поколению кремлевской элиты, возобновляя систему, где успех зарезервирован для людей с хорошими связями".

По мнению Шустера, в Биаррице это очевидно как нигде.

Еще в начале 2000-х годов Россия назначила в Биаррице своего почетного консула. "Потому что окружение Путина испытывает любовь к этому месту", - говорит консул, Александр де Миллер де Ла Серда, потомок русских дворян.

В интервью журналу консул "пояснил, что люди из этого окружения часто бывали на "балах дебютанток", которые он устраивал, в последний раз это было в 2013 году в бальном зале местного казино".

"Дочери самого Путина преимущественно держатся подальше от таких пышных зрелищ, и Кремль охраняет их частную жизнь почти также неусыпно, как военные тайны", - пишет автор. По его словам, любопытствующим придется полагаться в основном на материалы западной прессы с утверждениями о младшей дочери, Катерине. "Источник, который раньше с ней учился, сообщил Time, что Катерина, которая родилась в Восточной Германии, когда ее отец служил там в качестве агента КГБ, училась в Москве в элитной немецкой спецшколе и ей было нелегко вписаться в коллектив - отчасти потому, что на вечеринках за ней следовали телохранители", - передает Шустер.

"Согласно расследованиям Reuters и Bloomberg, Катерина замужем за молодым топ-менеджером нефтяной компании Кириллом Шамаловым, состояние которого оценивается журналом Forbes в 1,25 млрд долларов", - говорится в статье.

Автор возвращается к сделке в Биаррице, которую вела Вебер: "Согласно документам о недвижимости, полученным Time в Биаррице, покупателем этого объекта был Шамалов-младший, предполагаемый зять Путина; продавцом был нефтяной трейдер Геннадий Тимченко, еще один из старых друзей Путина. Вебер подтвердила, что документы содержат точную информацию".

Шустер утверждает: "Заммэра Биаррица Жоселин Кастеньед говорит, что объект недвижимости, купленный Шамаловым в 2012 году, - это один из как минимум двух домов в округе, к которым имеет отношение семья Путина. "Люди видят их на рынке, и как они ходят на прогулки, - говорит она о родственниках президента. - Но мы не подходим, не делаем с ними селфи. Нам все равно, кто они такие".

"В соседнем городке Англе сейчас реконструируется второй объект недвижимости, связанный с этой семьей. В местном земельном реестре собственником виллы в стиле ар-деко числится Артур Очеретный, петербургский бизнесмен, за которого, по слухам, вышла замуж мать [дочерей Путина] Марии и Катерины, Людмила, вскоре после того, как в 2013 году развелась с президентом. (Никто из них не откликнулся на просьбы Time о комментариях.)", - говорится в статье.

"Ла Серда рассказал, что бывшая жена Путина почти каждый год приезжала в Биарриц "принимать водные процедуры" как до развода, так и после, - сообщает Шустер. - Он говорит, что часто видит ее во время этих визитов: иногда она сама водит машину, взятую напрокат, или покупает текстиль в любимом бутике. "Она останавливается либо в Miramar - одном из самых роскошных отелей в городе - "либо в доме, который принадлежит нашему общему другу из петербургского окружения Путина", - говорит он".

Автор подчеркивает, что все эти поездки и владение недвижимостью не противоречат законодательству Франции или России. "Кастеньед заверила Time, что родственники Путина должны проходить строгие финансовые проверки, совсем как все остальные иностранные инвесторы, дабы удостовериться в "чистоте" денег, инвестируемых ими во Франции", - говорится в статье.

В статье содержится выдержка из еще одного интервью, взятого в Биаррице.

"Бог им судья, - говорит отец Пантелеймон, священник русской православной церкви в Биаррице, когда его спрашивают о представителях кремлевской элиты, бывающих в его приходе. - Но мне то, что они здесь делают, не кажется добродетельным". "Он говорит, что семья Путина много лет владеет недвижимостью неподалеку, но эти люди никогда не заходили, чтобы подать милостыню или помолиться. "Они приезжают сюда просто развлекаться", - передает Шустер слова священника.

Саймон Шустер