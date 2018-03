The Times: Темное искусство российских отравителей

"Двенадцать лет назад бывший российский разведчик Александр Литвиненко - или Саша, как я его знал - умер в лондонской больнице ужасной смертью от отравления. Мировые СМИ задавали мне два вопроса. Кто убил его? И почему?" - вспоминает Борис Володарский, бывший капитан спецназа ГРУ и независимый аналитик в сфере разведки, а также автор книги "Фабрика ядов КГБ: от Ленина до Литвиненко" (The KGB's Poison Factory: From Lenin to Litvinenko), в статье для британской The Times.

В то время моими наиболее вероятными предположениями были: "политик из страны НАТО, которому перешел дорогу Саша" и "чтобы заставить его замолчать", пишет он.

"Согласно британскому публичному расследованию смерти Литвиненко, убийцы были русскими", - отмечает Володарский, напоминая, что такие обвинения были предъявлены Андрею Луговому и Дмитрию Ковтуну. Британское расследование в 2016 году пришло к заключению, что "с большой вероятностью" заказчиком убийства выступило ФСБ, говорится в статье.

К тому времени я давно пришел к заключению, что Саша был убит в результате совместной операции ФСБ, СВР и ФСО, пишет автор. "Эта схема была раскрыта из-за того, что в теле Саши случайно был обнаружен радиоактивный яд, полоний-210", - говорится в публикации.

"По трагическому стечению обстоятельств, мне задают те же два вопроса о Сергее Скрипале, полковнике российской разведки, завербованном MI-6, пока он все еще находился на службе... Пока я пишу, он и его дочь лежат в тяжелом состоянии в больнице Солсбери, после того как им внезапно стало плохо в торговом центре во второй половине дня в воскресенье", - напоминает Володарский.

"Так кто же сделал это с ними? Если мы допустим, что это является преступлением, и исключим другие безумные и маловероятные возможности, то, скорее всего, это работа "Управления С" СВР - хотя теоретически это могло быть и ГРУ, поскольку мы недавно узнали, что в его арсенале имеется принципиально новое оружие", - предполагает аналитик.

"Вопрос "почему" может показаться самым сбивающим с толку. Скрипаль не представлял никакой ценности для русских, это так, но он был в путинском "списке", как и другие враги России, уехавшие на Запад", - размышляет автор.

Путин хочет, чтобы его страна и мир знали, что все предатели должны быть наказаны, что Россия сильна и может выполнить свои обещания. Мораль состоит в том, что все "предатели родины" плохо кончают, пишет он.

Правители России отдавали приказы об убийстве своих врагов за границей бесчисленное количество раз после революции 1917 года, говорится в статье.

В 1921 году была создана первая лаборатория ядов в Советском Союзе. К 1939 году она стала известна как "Камера". Она состояла из двух отделов: химической и бактериологической лабораторий. Какое-то время ею руководил Григорий Майрановский, пишет автор.

В пятидесятые и шестидесятые годы изобретения Специальной лаборатории начали использоваться против "врагов народа", которые жили в Европе в изгнании, говорится в статье. Вольфганг Салюс, который много лет работал секретарем Троцкого, был убит в Мюнхене в 1953 году с помощью "специального вещества". Врачи пришли к выводу, что он умер от пневмонии, пишет Володарский.

В 1978 году Георгий Марков, 30-летний болгарский диссидент, был убит при помощи содержащей рицин капсулы из специального зонтика, которым его укололи в правое бедро, когда он подходил к автобусной остановке в Лондоне, говорится в статье.

"К сожалению, я не думаю, что российскому обыкновению убивать противников на чужой территории когда-нибудь придет конец", - считает автор.