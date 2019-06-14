Только 9% внесены из обещанных пожертвований на собор Парижской Богоматери - СМИ

Всего 9% из обещанных пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери внесены спустя почти два месяца после пожара. Как сообщила французская радиостанция Franceinfo, речь идет о 80 млн евро из общей суммы в 850 млн, предложенной четырем фондам и государству, передает УНН.

По ее сведениям, средства вносятся главным образом частными лицами посредством банковских переводов и чеков. 200 млн евро от семьи Арно и группы LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy и 100 млн евро от семейства французских бизнесменов-миллиардеров Пино, владеющего компаниями Artemis и Kering, будут перечисляться постепенно на конкретные этапы реконструкции в соответствии со сметой.

Некоторые компании и частные лица уже заявили, что откажутся от намерений вносить пожертвования, поскольку кампания по сбору средств и без их помощи проходит успешно. По данным радиостанции, этот факт не изменит ситуацию, если речь идет о пожертвованиях не более 1 млн евро.

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) в мае одобрило законопроект о восстановлении пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери. Он предусматривает налоговые льготы людям, которые внесут пожертвования на ремонт собора. По задумке авторов, закон также упростит принятие ряда решений по реставрации, включая освобождение от некоторых норм проведения государственных закупок. Помимо этого, законопроект предусматривает создание специального комитета по надзору за расходованием средств, собранных на ремонт собора.

Как сообщал УНН, президент Франции подтвердил, что рассчитывает восстановить Нотр-Дам за 5 лет.