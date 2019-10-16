Топ-чиновники США едут в Турцию для урегулирования ситуации в Сирии

Президент США Дональд Трамп отправил своего вице-президента, государственного секретаря и советника по вопросам национальной безопасности в Анкару, чтобы договориться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о прекращении огня на севере Сирии, сообщает Радіо Свобода.

Вице-президент Майк Пенс рассказывал, что встретится с Эрдоганом 17 октября и озвучит намерения США достичь немедленного прекращения огня. Пенс планирует договориться об условиях урегулирования ситуации.

Вице-президента будут сопровождать председатель Государственного департамента США Майк Помпео и советник по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен.

В то же время Эрдоган после визита в Азербайджан заявил: "Они скажут нам объявить прекращение огня. Мы можем никогда не объявить прекращение огня".

Визит делегации США состоится после того, как Трамп наложил санкции на трех турецких чиновников и повысил тарифы на турецкую сталь.

Наземное наступление Турции, началось 9 октября, чему предшествовали авианалеты и артиллерийский обстрел территории, которую контролируют курдские силы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цель наступления - создать "зону безопасности" от "курдских боевиков" и членов группировки "Исламское государство" на севере Сирии. Анкара считает курдских бойцов "террористами".

Согласно позиции Турции, в такой зоне смогли бы найти убежище до двух миллионов сирийских беженцев из тех 3,6 миллионов, проживающих в этой стране.

Перед этим силы США начали вывод войск из районов, расположенных вдоль сирийской границы с Турцией, через несколько часов после того, как Вашингтон объявил, что будет держаться в стороне планируемой турецкой операции против курдских сил в северо-восточной Сирии.