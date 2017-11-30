Трамп анонсировал новый пакет санкций против Северной Кореи

30 ноября 2017, 05:14
 В мире Источник: 4-та Влада

Президент США Дональд Трамп заявил о введении дополнительных санкций против Северной Кореи в связи с очередным запуском баллистической ракеты. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

"Только что поговорил с президентом Китая Си Цзиньпином о провокационных действиях Северной Кореи. Дополнительные мощные санкции будут наложены на Северную Корею сегодня. Ситуация будет решена!" - заявил он.

20 ноября Трамп вернул Северную Корею в список стран-спонсоров терроризма, тем самым расчистив дорогу для внедрения еще более жестких санкций против тоталитарного государства, которое создает межконтитентальные баллистические ракеты и ядерное оружие.

Источник: 4-та Влада
 
 
 