Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите G20

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен встретиться во время саммита "Большой двадцатки" (G20) с главой Российской Федерации Владимиром Путиным и лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом сообщает Fox News.

"Я хочу поладить с Россией, и думаю, что так и будет. Я хочу поладить с Китаем, и думаю, что так и будет. Я буду встречаться с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20", - отметил он.

Также Трамп выразил надежду, что в будущем между странами сложатся хорошие отношения.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что возобновление формата "Большой восьмерки" (G8) за счет возобновления членства Российской Федерации будет зависеть от того, насколько существенными будут усилия РФ по реализации Минских соглашений и прекращению военного конфликта на Донбассе.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявлял, что Соединенные Штаты Америки готовы работать с Российской Федерацией для реализации Минских соглашений.

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