Трамп і Байден висловилися щодо загострення карабаського конфлікту

Президент США Дональд Трамп і його суперник на майбутніх президентських виборах від демократів Джозеф Байден висловили стурбованість ескалацією карабаського конфлікту

Вони також занепокоєні загостренням відносин Вірменії та Азербайджану, інформує "ДС".

Відтак нинішній глава Білого дому під час брифінгу заявив, що американська влада уважно стежить за ситуацією.

"У цьому регіоні у нас (з багатьма, - прим. "ДС") гарні відносини... Ми подивимося, чи можемо ми це зупинити", - сказав Трамп.

Своєю чергою Джо Байден заявив, що його хвилює початок бойових дій у Нагірному Карабасі. Він закликає до негайної деескалації, припинення вогню і відновлення переговорів між Азербайджаном і Вірменією.

"Адміністрація Трампа повинна активізувати свої дипломатичні зусилля разом з іншими співголовами Мінської групи ОБСЄ Францією і Росією, щоб домогтися мирного врегулювання і підтримати заходи зміцнення довіри", - вважає Байден.

За його словами, нові бойові дії в Нагірному Карабасі можуть перерости у великий регіональний конфлікт. "Через це інші країни, розташовані на Кавказі, повинні залишатися осторонь від цього конфлікту, а посередники Мінської групи повинні негайно домагатися деескалації та відновлення переговорів", - підкреслив колишній віцепрезидент США.

Як писала "ДС", 27 вересня після початку масштабних боїв в зоні карабаського конфлікту воєнний стан і загальна мобілізація були оголошені в Нагірному Карабасі та Вірменії. В Азербайджані, який назвав наступальну операцію по всій лінії фронту відповідною реакцією на обстріли своїх позицій, воєнний стан і комендантська година вводяться сьогодні, 28 вересня. Президент Нагорного Карабаху Араік Арутюнян визнав втрату деяких позицій в напрямку Талиша і на півдні невизнаної республіки. На тлі загострення конфлікту прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про необхідність обговорити питання визнання незалежності Нагірного Карабаху.

За даними Міноборони Нагірного Карабаху, в боях в зоні карабаського конфлікту, станом на ранок 28 вересня, вбито 16 солдатів, понад 100 отримали поранення. Генпрокуратура Азербайджану повідомила, що в результаті обстрілу з важких знарядь загинули п'ятеро і поранені 19 цивільних жителів різних районів країни.