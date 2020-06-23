Трамп: Болтон повинен сісти до в'язниці за свої мемуари про Білий дім

Президент США Дональд Трамп заявив, що його колишній радник з національної безпеки Джон Болтон має потрапити до в'язниці за публікацію своїх мемуарів про роботу Білого дому.

Про це Трамп заявив в інтерв'ю Fox News.

Президент США назвав Болтона "дурним хлопцем" і "хлопцем без серця", заявивши, що його взаємодія з колишнім головним помічником була обмежена до відставки Болтона у вересні 2019 року.

Трамп стверджує, що книга, яка включає численні звинувачення в порушеннях дій президента, містить секретну урядову інформацію.

"Я звільнив його. І я не думав, що це велика справа. Але те, що він зробив, це те, що він взяв секретну інформацію, і він опублікував її під час президентства. Я вважаю, що він злочинець, і я вважаю, чесно кажучи, він повинен за це потрапити до в'язниці", - сказав Трамп.

Як відомо, у скандальній книзі про Трампа, яка виходить у продаж, є згадка про Україну.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відправив Болтона у відставку у вересні 2019 року. Американський лідер пояснив це серйозними помилками, які допускав радник. Після цього Болтон написав мемуари, фрагменти яких викликали критику Вашингтона.

До відома, 20 червня суд дозволив публікацію книги екс-радника президента США з національної безпеки Джона Болтона, незважаючи на спроби адміністрації президента країни домогтися заборони на оприлюднення мемуарів.

Раніше повідомлялося, що адміністрація США виступає проти публікації деяких глав книги колишнього радника з нацбезпеки, так як в її тексті міститься засекречена інформація.

Нагадаємо, у рукописі книги спогадів Джона Болтона йдеться про те, що Трамп особисто пов'язував припинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

За інформацією ЗМІ, президент США Дональд Трамп особисто розпорядився заблокувати публікацію книги ексрадника з нацбезпеки Джона Болтона.