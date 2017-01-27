Трамп "чистить власть" в Госдепе США

Администрация нового президента США Дональда Трампа уволила четырех высокопоставленных руководителей в Государственном департаменте США в контексте политики "очищения власти", не дождавшись прихода их преемников.

Об этом сообщил в четверг центральный американский телеканал CNN.

"Патрик Кеннеди, который служил в течение девяти лет на посту заместителя госсекретаря по вопросам менеджмента, помощники госсекретаря по вопросам администрации и консульских дел Мишель Бонд и Джойс Энн Барр, а также директор Управления по делам иностранных представительств посол Джентри Смит получили письма из Белого дома о том, что администрация больше не нуждается в их услугах", - отмечается в сообщении.

Ранее все четыре должностных лица, в соответствии с существующей практикой во время смены власти в администрации, подписали заявления об отставке. В Белом доме ответили, что их просьбы были удовлетворены и поблагодарили их за службу.

Однако обычно Белый дом просит карьерных чиновников на высоких позициях остаться в течение нескольких месяцев, пока их преемники не будут утверждены.

Как сообщили в Госдепе, часть этих чиновников останется на государственной службе на других должностях, остальные уйдут на пенсию.

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