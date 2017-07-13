Трамп допускает изменения в Парижском климатическом соглашении

Президент США Дональд Трамп допустил, что может согласиться на компромисс в отношении участия Штатов в Парижском климатическом соглашении, но не раскрыл свои намерения.

Как передает Reuters, об этом он заявил во время совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции.

"Что-то может произойти в отношении Парижских соглашений, посмотрим, что произойдет. Если это произойдет - это будет замечательно, а если нет - то все также будет хорошо", - сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, соглашение по климату принято в интересах Китая и Индии ставит под угрозу промышленность США.

Напомним, что 1 июня президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Мировые лидеры негативно отреагировали на решение Трампа выйти из этого соглашения.

Соглашение, направленное на борьбу с глобальным потеплением, было принято в декабре 2015 года в Париже. 195 стран-участниц данного соглашения обязались сократить парниковые выбросы, чтобы не допустить роста среднегодовой температуры в мире более чем на два градуса Цельсия. В идеале рост температуры в среднем не должен превышать полтора градуса. В то же время каждая из стран должна самостоятельно определять свою политику по сокращению выбросов углекислого газа.

Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Чтобы соглашение вступило в силу, оно должно пройти ратификацию в 55 странах, вместе вырабатывающих минимум 55% мирового объема парниковых газов. США планировали ратифицировать соглашение уже в 2016 году.

Ожидается, что отказ США существенно замедлит процесс вступления Парижского соглашения в силу.