Трамп готов под присягой свидетельствовать в деле о вмешательстве РФ в выборы в США

Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил свою готовность под присягой ответить на вопросы специального прокурора Роберта Мюллера в рамках его расследования о вмешательстве РФ в выборы американского президента.

Об этом он сказал во время встречи в среду с журналистами в Белом доме, сообщило центральное издание The Hill.

"Я с нетерпением жду этого... Я бы сделал это под присягой", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос, намерен ли он отвечать на вопросы команды спецпрокурора Мюллера.

При этом американский президент сказал, что надеется встретиться с Мюлером через две-три недели. По его словам, вся конкретика этой встречи сейчас прорабатывается его юристами. Читайте также: Расследование Мюллера подобралось к Трампу - WP

Как сообщал Укринформ, накануне стало известно о намерении спецпрокурора США Роберта Мюллера, который ведет "российское" дело, поставить ряд вопросов в рамках следствия нынешнему президенту Соединенных Штатов. Читайте также: Кремлевские боты в Тwitter активизировались в защиту Трампа

По информации источников, следствие интересуют подробности увольнений советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна и директора ФБР Джеймса Коми. По мнению американских политических обозревателей, это может свидетельствовать об интересе Мюллера установить, имели ли место со стороны президента Трампа намерения вмешаться в расследование ФБР.