Трамп готов применить военную силу против Турции "в случае необходимости" - Помпео

Президент США Дональд Трамп полностью готов к применению военной силы против Турции "в случае необходимости".

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью CNBC.

"В войне мы предпочитаем мир. Но в случае происшествия, при котором понадобятся военные действия ... президент Трамп полностью готов на это", - сказал Помпео.

В то же время он отказался уточнить, какие именно действия Анкары могут стать поводом для военного ответа со стороны США.

Он отметил, что не хочет "опережать президентское решение о том, стоит ли использовать военную мощь Америки".

Помпео добавил, что для достижения нужных результатов США прежде всего будут использовать свои экономические возможности и дипломатические средства.

7 октября 2019 года США начали выводить своих военных из Сирии, по сути, оставив курдов, которые вместе с американскими силами в течение нескольких лет боролись против боевиков "Исламского государства", наедине. В связи с этим Трампа обвинили в измене курдам из-за того, что он "бросил их на произвол судьбы". Сам глава Белого дома отрицает это, подчеркивая, что США продолжают поддерживать курдов финансово и поставляют им оружие.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что турецкие войска начали операцию "Источник мира" на севере Сирии.

Официально Анкара обещает создать на севере Сирии зоны безопасности, но фактически турки хотят очистить от курдов районы к востоку от реки Евфрат, граничащих с Турцией. В этой зоне в частности планируют поселить часть сирийских беженцев, которые сейчас проживают в Турции.

Курды, со своей стороны, договорились с режимом Башара Асада, о том, что правительственная армия Сирии перебросит войска на север страны для противостояния Турции.

15 октября США ввели санкции против нескольких турецких министерств и их руководителей.

17 октября Турция согласилась на предложение Соединенных Штатов приостановить военную операцию на севере Сирии, чтобы курды могли эвакуироваться из этого района. А сирийские курды заявили о готовности отойти от границы с Турцией.

Громадське телебачення

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