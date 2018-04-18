Трамп и Абэ начали двухдневные переговоры по КНДР

В резиденции президента Соединенных Штатов Америки (США) во Флориде во вторник, 17 апреля, начались двухдневные переговоры Дональда Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Лидеры стран намерены согласовать предстоящие переговоры с Северной Кореей (КНДР) и сосредоточиться на вопросах торговли, передает "Голос Америки".

Как сообщили в Белом доме, администрация президента надеется, что разговоры будут "очень положительные".

Так, Трамп и Абэ разделяют общее беспокойство, которое связано с Северной Кореей, в частности относительно ее программы разработки баллистических ракет и изготовления ядерного оружия, над которым она работает вопреки запрету и международным санкциям. Синдзо Абэ перед отлетом в США заявил, что он хочет подтверждения позиции Вашингтона по оказанию давления на Северную Корею, чтобы она навсегда отказалась от программ разработки баллистических ракет и ядерного оружия.

Кроме того премьер Японии отметил, что одной из приоритетных тем переговоров является судьба японских граждан, которых в течение десятилетий Северная Корея похитила. Именно эти вопросы Абэ хочет обсудить с Трампом перед саммитом Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее сказал, что между ним и лидером КНДР Ким Чен Ыном уже сейчас назначаются встречи. Впоследствии лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о возможности подготовить план процесса денуклеаризации, если США гарантируют сохранение политической системы КНДР.