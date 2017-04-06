Трамп и Меркель обсудили конфликт на востоке Украины

В среду, 5 апреля, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель провели телефонные переговоры.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что стороны обсудили конфликт на востоке Украины и ситуацию в Афганистане.

"Лидеры договорились тесно сотрудничать и координировать действия по этим и другим вопросам", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Германия должна заплатить Штатам 375 миллиардов долларов за оборону страны. Во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель американский лидер заявил, что Берлин задолжал НАТО данную сумму.