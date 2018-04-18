Трамп и Обама прокомментировали смерть Барбары Буш

Президент США Дональд Трамп и экс-хозяин Белого дома Барак Обама опубликовали официальные заявления о смерти бывшей первой леди США Барбары Буш, передает УНН.

"Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп присоединяются к общенациональному чествованию жизни Барбары Буш. Как жена, мать, бабушка, супруга военного, бывшая первая леди, миссис Буш была защитницей американской семьи... Ее будут долго помнить за преданность стране и семье, которым она отлично служила", - говорится в официальном заявлении Трампов.

Барак Обама и его супруга Мишель также отметили ее огромную роль в американском обществе. "Мы благодарны ей за то, как она прожила свою жизнь - она показала, что государственная служба является важным и благородным призванием; ее жизнь была примером скромности и порядочности, которые являются лучшим выражением Американского духа", - говорится в заявлении.

Напомним, жена экс-президента США Джорджа Буша-старшего - Барбара Буш - умерла во вторник в возрасте 92 лет.