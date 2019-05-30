Трамп и Путин при встрече обсудят освобождение украинских моряков, - Волкер

Вопрос необходимость освобождения российской стороной украинских кораблей и моряков будет обсуждаться на встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом заявил в среду спецпредставитель США в Украине Курт Волкер в ходе выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

В декабре прошлого года планировалась встреча президентов Трампа и Путина в Аргентине. Она была отменена из-за того, что за неделю до того Россия атаковала украинский флот, захватила корабли и заключила моряков, переместив их на территорию РФ. Итак, встреча была отозвана, и это был очень хороший шаг, я думаю, это было правильным, - напомнил спецпредставитель США в Украине.

Он заявил, что США полностью поддерживает решение трибунала.

Для России нет никаких законных оснований продолжать удерживать этих моряков. С ними должны обращаться как с представителями иностранных правительственных вооруженных сил. Нет оснований удерживать их России. Мы призываем немедленно их освободить, - заявил он.

Вместе с тем Волкер признал, что у России нет намерений выполнять это решение трибунала, и нет "никаких сил", которые заставят их это сделать.

Но наша позиция очень четкая: они должны это сделать, - говорит представитель США.

Дональд Трамп встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в японской Осаке в конце июня.

Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить захваченных в районе Керченского пролива украинских моряков и вернуть их в Украину.

Министерство иностранных дел Украины направило в МИД РФ ноту с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, захваченные в результате нападения в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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