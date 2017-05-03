Трамп и Путин провели телефонный разговор

Президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, передает Радио Свобода.

Темой разговора глав двух государств стала ситуация в Сирии.

В Белом доме сообщают, что Трамп и Путин согласились с тем, что "страдания в Сирии продолжаются слишком долго и что все стороны должны сделать все возможное, чтобы положить конец насилию".

Американская сторона отмечает, что "разговор был очень хорошим и включал обсуждение создания зон безопасности или деэскалации для достижения прочного мира в Сирии по гуманитарным и многим другим причинам".

3-4 мая США направят своего представителя на переговоры о прекращении огня в Сирии, которые пройдут в Астане. Президенты также подробно обсудили совместную работу по борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, говорится в сообщении.

Пресс-служба Кремля сообщает, что "обсужден целый ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран на международной арене и акцент сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса".