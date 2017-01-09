Трамп избрал главой разведки "невъездного" в Россию Дэна Коутса

Коутс активно критиковал РФ за аннексию Крыма в 2014 году, а также требовал от президента США Барака Обамы соответствующих жестких действий

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о назначении на должность руководителя Национальной разведки США 73-летнего бывшего сенатора от штата Индиана Дэна Коутса (республиканец), сообщает ZN,UA со ссылкой на СNN.

Коутс он был сенатором шесть лет. До этого, при президенте США Джордже Буше- младшем работал послом Соединенных Штатов в Германии. "Коутс понимает задачи разведки, как вы знаете, он был послом США в Германии, так что у него есть опыт во внешней политике, он любезний, простой в общении человек", - рассказал о кандидате сенатор Ангус Кинг.

Сообщается, что Коутс активно критиковал РФ за аннексию Крыма в 2014 году, а также требовал от президента США Барака Обамы соответствующих жестких действий. В результате, ему запретили въезд на территорию России.

Высокопоставленный сотрудник разведки в интервью Reuters высказал мнение, что Трамп, назначая Коутса, пытается примириться с американской разведкой, которая считает, что Кремль помог ему победить на выборах. Директор Национальной разведки является основным советником президента США по вопросам внешней разведки, он координирует действия различных американских разведслужб.

По материалам: ZN.UA

