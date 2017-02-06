Трамп хочет использовать "нездоровый интерес" Путина к Украине - Виктор Небоженко

Политолог Виктор Небоженко опубликовал в фейсбуке пост "Президент США Трамп знакомится с Украиной".

"Президент США Трамп уже понял, что больше всего Путина волнует Украина. Сейчас Трамп хочет решить, как ему использовать "нездоровый интерес" Путина к Украине и ту ловушку, в которую попал Путин, начав агрессию против Украины. К большому удивлению президента Трампа, оказалось, что Кремль волнует Украина больше ,чем Сирия, Иран или даже Китай . Российские СМИ выражают большую надежду, что Трамп сумеет договориться с Россией за счет украинских интересов. Эта вера в "чудо-оружие"(Трамп) говорит о том, что Путин не знает ,как выбраться из того тяжелого положения, которое она попал в Украине. События в Авдеевке лишь подчеркивает невротизм и дефицит времени, которые испытывает Кремль , пытаясь выбраться из "украинской ловушки", в которую он сами для себя загнал. И Трамп это уже, четко понял. Президент США Трамп, как опытный бизнесмен и переговорщик, прекрасно оценил эту тотальную зависимость Кремля от своей военно-политической авантюры в Украине, и он начинает тянуть время. Ведь Путину некуда отступать и он может решить "украинскую проблему" только с помощью США, а не самостоятельно или с помощью Германии или Франции. Это уже стало понятно всем и в том числе и Трампу. Отсюда упорное нежелание Трампа , немедленно встречаться с Путиным и решать российско-украинский конфликт на условиях Кремля.

На самом деле, у Трампа есть несколько месяцев для того, чтобы выработать свою позицию в отношении Украины. Украина является слабым, но важным естественным союзником США в политике сдерживания России. Но президент США Трамп уже хорошо видит, что украинская коррумпированная власть не может и не хочет вывести страну из кризиса, провести реформы и оказать достойное сопротивление России. Поэтому, администрация президента Трампа не собирается отказываться от Украины, как форпоста европейской безопасности, но она собирается поменять коррумпированный и олигархический украинский высший политический менеджмент и поменять форму финансирования Украины. И первой и второй задачей администрация Трампа уже занялась. С одной стороны, США хотят провести аудит потраченных на Украину денег. С другой стороны , администрация Трампа начала интенсивные поиски новых политических партнеров в Украине, способных эффективно взаимодействовать с США.

Поэтому Трамп стал немедленно встречаться с украинскими политиками. И первой в этой списке прогнозируемых встреч была лидер оппозиции Юлия Тимошенко. Это вызвала нездоровую, истеричную реакцию у администрации президента Украины Порошенко, которому в борьбе за благосклонность Вашингтона, достался лишь "утешительный приз" -телефонный разговор Трампа и Порошенко. Встреча с Тимошенко с Трампом хорошо вписывается в стратегию США по радикальной перестройке американо-украинских отношений и отказа от сотрудничества с коррумпированным и слабым политическим руководством Украины.

Кстати, это встреча Трампа и Тимошенко на "нейтральной территории", сильно напоминает "случайный звонок" президента Тайваня Цай Инвэнь счастливому победителю на президентских выборах Трампу. И когда "взбешенный" Пекин потребовал объяснений от Трампа, тот сказал, что он не мог не ответить на поздравления президента Тайваня. Точно так, встреча Трампа с Тимошенко, при всей приятной неожиданности для обоих, по всей вероятности, была результатом хорошо организованного экспромта команд обоих политиков.

Конечно, Тимошенко не единственная в этом списке. Наверняка в этом списке есть и другие фамилии - это Яценюк, Наливайченко и Левочкин, и другие. И президенту Украины, прежде, чем вступить в борьбу за благосклонность Трампа нужно решать, что ему делать со всеми этими политиками, которые могут заинтересовать Вашингтон в противовес политическому будущему самого Порошенко. Он прекрасно умеет стравливать политиков друг с другом , но сейчас стоит задача объединить их всех вокруг себя, ради сохранения своей власти и "любви" Трампа. Но как раз это Порошенко делать не умеет", подытожил эксперт.