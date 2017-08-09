Трамп: КНДР рискует столкнуться еще и с "беспрецедентной мощью" США

Президент США Дональд Трамп предупредил во вторник, что готов отреагировать максимально решительно в случае, если его стране будет угрожать КНДР, сообщаeт Интeрфакс.

"Северной Корее не следует более угрожать США. В противном случае они столкнутся с такими огнем и яростью, каких мир еще не видел", - заявил он журналистам.

Чуть позже он повторил эту фразу, добавив, что КНДР рискует столкнуться еще и с "беспрецедентной мощью" США.

Действия лидера КНДР Ким Чен Ына Д.Трамп назвал "более угрожающими, нежели обычно".