Трамп лишил экс-главу ЦРУ доступа к секретным данным

Президент США Дональд Трамп отозвал доступ к секретной информации экс-главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана.

Об этом сказала пресс-секретарь президента Сара Сандерс во время брифинга для прессы в Белом доме, сообщает корреспондент Укринформа.

"Господин Бреннан поставил под вопрос свою объективность и репутацию", - указано в заявлении президента США, обнародованном Сандерс.

По оценке Дональда Трампа, поведение Бреннана "нестабильно".

"Президент прибег к такому шагу, чтобы предотвратить утечку секретных данных", - сказала Сара Сандерс.

Как известно, Белый дом уже предупреждал в прошлом месяце о возможном лишении Бреннана и двух других чиновников администрации Обамы Сьюзан Райс, бывшего советника по национальной безопасности Джеймса Клаппера-младшего, бывшего руководителя национальной разведки их допусков к секретной информации. Читайте также: Экс-глава ЦРУ допускает наличие у Путина компромата на Трампа

Как известно, в марте бывший директор ЦРУ, главный советник президента США Барака Обамы по борьбе с терроризмом Джон Бреннан заявлял, что нелогичное поведение президента США Дональда Трампа относительно его приверженности к идее найти общий язык с Россией, несмотря на ее агрессию против Запада и непосредственно США может означать, что правительство РФ имеет личный компромат на Трампа.