Трамп-младший и Манафорт согласились свидетельствовать в Сенате США

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший и бывший глава избирательной кампании 45-го американского президента Пол Манафорт согласились 26 июля свидетельствовать перед сенатским комитетом, который расследует вероятное вмешательство России в президентские выборы 2016 года, сообщает Радио Свобода.

Они являются главными фигурантами в расследовании, которое проводит Конгресс и министерство юстиции, в частности, по поводу встречи, которую Трамп-младший и Манафорт провели во время президентской кампании в июне 2016 года с российским юристом Натальей Весельницкой.

Сама Весельницкая 18 июля сообщила, что также готова свидетельствовать, чтобы "выяснить ситуацию, которая стоит за этой массовой истерией". Свидетельства от Весельницкой пока не запланированы.

11 июля Трамп-младший обнародовал электронные письма, из которых следует, что он принял предложение встретиться с Весельницкой, когда ему сообщили, что она имеет компромат на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Сын президента США отметил, что встреча не принесла никакой пользы.