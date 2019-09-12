Трамп может назначить Помпео вместо Болтона, - СМИ

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майка Помпео на место уволенного 10 сентября Джона Болтона.

Об этом со ссылкой на CNN пишет Новое время.

По словам двух источников, в случае назначения Помпео сохранит свою должность в Госдепартаменте и станет вторым политиком в истории США, совмещающим данные должности.

Первым был Генри Киссинджер, который возглавлял оба ведомства в 1973-1975 годах.

Ранее Трамп заявил, что рассматривает пять кандидатов на пост своего советника по нацбезопасности, назвав их всех высококвалифицированными специалистами.

Напомним, 10 сентября Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона.