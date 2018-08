Трамп может провести второй саммит с Ким Чен Ыном до конца года - CNN

Президент США Дональд Трамп в конце года может провести второй саммит с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, рассказал американскому телеканалу CNN источник, знакомый с позицией КНДР по ядерному разоружению. Дата и место проведения второй встречи в формате тет-а-тет глав двух государств еще не определены. Первая историческая встреча Трампа с Кимом прошла в Сингапуре 12 июня.

Отмечается, что такая возможность обсуждалась между Трампом и Кимом в письме, которое глава Белого дома получил 1 августа, а также в ответном письме.

#breaking A source familiar with the North Korean position on denuclearization says there is a "strong possibility" of a second summit between Chairman Kim Jong Un and President Donald Trump "sometime later this year." The date and location of the summit has yet to be determined. - Will Ripley (@willripleyCNN) August 6, 2018

Источник добавил, что заявления министра иностранных дел КНДР о том, что странам нужно подписать мирный договор перед денуклеаризацией, является лиш давлением на Трампа накануне промежуточных выборов в США.

Северные корейцы надеются, что Трамп и Ким будут непосредственно обсуждать условия денуклеаризации, которые будут более благоприятны для Пхеньяна.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхолем обвинил Северную Корею в том, что та в нарушение Сингапурских договоренностей использует секретный объект по обогащению урана. Перед этим в Северной Корее назвали переговоры с американской делегацией во главе с госсекретарем Майком Помпео"прискорбными" и обвинили Вашингтон в попытке давления на КНДР.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, по итогам которой стороны подписали совместную декларацию о перезагрузке двусторонних отношений и денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, США взяли на себя обязательство обеспечить безопасность КНДР. Однако, санкции против КНДР остаются в силе.