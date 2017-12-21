Трамп может урезать финансирование стран ООН, несогласных с его решением по Иерусалиму

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что может урезать финансирование стран Организации объединенных наций (ООН), которые проголосуют за резолюцию Генассамблеи ООН по Иерусалиму. Об этом сообщает DW, ссылаясь на заявление главы США для журналистов в Белом доме.

Так, Трамп в сегодня, 20 декабря 2017 года, пригрозил, что уменьшит финансовую помощь странам, которые проголосуют за резолюцию ООН, осуждающую признание Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля.

"Они берут сотни миллионов долларов и даже миллиарды долларов, а потом голосуют против нас. Что же, мы следим за этими голосами. Пусть голосуют против нас. Мы сэкономим немало. Нам все равно", - заявил президент США.

Отмечается, что ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сообщила о просьбе Трампа зафиксировать и сообщить ему обо всех странах, которые проголосуют за резолюцию. Перед этим США уже заблокировали резолюцию Совета Безопасности ООН по Иерусалиму, воспользовавшись своим правом вето.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея ООН обсудит вопрос статуса Иерусалима в четверг во время чрезвычайной специальной сессии по просьбе арабских и мусульманских государств.