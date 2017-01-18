Трамп на инаугурации принесет присягу на двух Библиях

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе церемонии инаугурации 20 января намерен принести присягу на двух Библиях: своей собственной и той, на которой клялся 16-й президент США Авраам Линкольн в 1861 году, передает телеканал NBC News.

Библию Трампу подарила мать в 1955 году после окончания им воскресной начальной школы при Первой Пресвитерианской Церкви в районе Квинс в Нью- Йорке. Тогда будущему президенту было девять лет, передает РИА "Новости" .

Трамп считает честью положить руку на Библии, которые имеют особое значение для его семьи и для США, заявил председатель инаугурационного комитета Том Баррак.

Барак Обама на своей первой инаугурации в 2009 году также приносил присягу на Библии, которой пользовался Линкольн.

Вместе с тем, Трамп заявил, что американцы, решившие бойкотировать его инаугурацию, должны вернуть свои билеты. "Все нормально, потому что нам очень нужны билеты. Я надеюсь, что они отдадут их нам", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

О планах бойкотировать запланированную на 20 января инаугурацию заявили более 30 членов палаты представителей США от Демократической партии.

Инаугурационный комитет Трампа посредством частных пожертвований собрал на проведение церемонии 90 млн долларов - самую крупную сумму, которую когда- либо смог собрать для инаугурации другой американский лидер.

Алина Назарова

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